Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:



BİLİM ECZANESİ

Adres: Fırat Mah. İndere Cad. No:40 (Aile Sağlığı Merkezi karşısı)

Telefon: 0422 371 44 47



OKTAY ECZANESİ

Adres: Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner Battalgazi/Malatya

Telefon: 0506 021 56 44



IŞIK ECZANESİ

Adres: Çevreyolu Yeni Devlet Hastanesi karşısı

Telefon: 0422 322 18 68



TOLGA ECZANESİ

Adres: Tecde Mah. İsmet Paşa Cad. No:226/C Tecde

Telefon: 0422 351 19 18



ARI ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı

Telefon: 0534 686 37 03

Malatya’da, nöbetçi eczanelerin vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.