Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, kurbanlık ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tutmaya başladı. Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda da bayram öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Ancak bu yıl maliyetlerin artmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları adeta tavan yaptı. Pazardaki son durumu ve güncel fiyatları aktaran deneyimli besici Ali Rıza Demir, kurban kesecek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"KÜÇÜKBAŞ ADAKLIKLAR 15 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Pazardaki talep yoğunluğuna ve güncel fiyat artışlarına değinen besici Ali Rıza Demir, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık piyasasını şu sözlerle özetledi:

“Şu an talep normal. Adaklık kurbanlıklarımız 15-20 bin lira küçükbaşlar. Büyükbaş kurbanlıklarda ortalığa giren 30-35 bin lirayı gözden çıkarsınlar. Geçen yıl bir ortaklığa 15 bin liraya girilebiliyordu, şimdi 35-40 bin lira.”

BÜYÜKBAŞ HİSSE FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Besici Demir'in verdiği bilgilere göre, geçen yıl büyükbaş hayvanda bir hisse bedeli ortalama 15 bin TL civarındayken, bu yıl aynı hisse için vatandaşların 35 ile 40 bin TL arasında bir bütçe ayırması gerekiyor. Fiyatlardaki bu rekor artışın ardından Malatya Hayvan Pazarı'nda bayrama doğru talebin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.