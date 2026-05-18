Yeni sezonda mutlak grup aşaması hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin bu turda karşılaşma ihtimali yüksek olan takımlar arasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ve İskoçya'dan Hearts öne çıkıyor.

Bu iki ekibin yanı sıra Polonya Ligi’ni ikinci sırada tamamlayacak takım da Fenerbahçe’nin rakiplerinden biri olacak. Polonya'dan gelmesi muhtemel adaylar arasında ise Gornik Zabrze, Jagiellonia ve Rakow yer alıyor. Avrupa arenasındaki dengelere ve uluslararası turnuva sonuçlarına göre bu eşleşme havuzunun son şeklini alması bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Temsilcimizin gruplara kalma mücadelesindeki ilk maçları ise Temmuz ayı sonunda sahne alacak.

Rövanş mücadeleleri: 28-29 Temmuz 2026

SONRAKİ TURLARDA FENERBAHÇE’Yİ HANGİ TAKIMLAR BEKLİYOR?

Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu’nu kayıpsız geçmesi halinde bir sonraki aşamalarda çok daha zorlu rakiplerle kozlarını paylaşacak. İlerleyen turlarda Sparta Prag ve NEC gibi takımların muhtemel rakipler arasına dahil olması beklenirken; gruplar öncesindeki son viraj olan Play-off turunda ise Lyon, Olympiakos ve Bodo/Glimt gibi güçlü ekipler organizasyona dahil olacak.

Fenerbahçe, yeni sezonda Devler Ligi hasretine son vermek için bu zorlu eleme zincirini kırarak adını gruplara yazdırmayı amaçlıyor.