Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ait ezan vakitleri:



İmsak: 03.26

Güneş: 05.06

Öğle: 12.30

İkindi: 16.21

Akşam: 19.41

Yatsı: 21.14



“İSM-İ A‘ZAM” DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR?

“İsm-i a‘zam”, Allah’ın en yüce ismi anlamına geliyor. Hadislerde Allah’ın ism-i a‘zamı olarak birden fazla isim zikrediliyor. Bu isimlerin başında lafza-i celal olan “Allah” ismi gelirken; “Rahmân, Rahîm, Mennân, Ehad, Samed, Hayy, Kayyûm, Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard, Zû’l-celâli ve’l-ikram, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illâ ente” isim ve zikirleri de yer alıyor.

Rivayetlerde de görüldüğü üzere ism-i a‘zamın, Yüce Allah’ın isimlerinden biri olduğu, özel bir dua adı olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle “ism-i a‘zam duası” adıyla özel bir dua bulunmadığı belirtiliyor.

Ancak Hz. Peygamber’in, ism-i a‘zam anılarak yapılan duaların Allah katında makbul olacağını bildirdiği aktarılıyor. Konuyla ilgili bir rivayette, Peygamber Efendimizin camide namaz kılan bir sahabinin yaptığı duayı işittikten sonra, “Allah’ın ism-i a‘zamı ile dua etti ki, onunla dua edildiğinde Allah kabul eder ve onunla istendiğinde verir.” buyurduğu naklediliyor.