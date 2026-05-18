Kentte kuyumcu piyasasında yaşanan değişimler dikkat çekerken, vatandaşlar özellikle yatırım amaçlı altın fiyatlarını yakından izliyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YER ALMADI
Güncel listede 14 ayar altının satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın türlerinde alış ve satış rakamları açıklandı.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şöyle:
– Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.200 TL | Satış: 111.600 TL
– Ata Lira — Alış: 43.810 TL | Satış: 45.980 TL
– Liralık Altın — Alış: 42.480 TL | Satış: 44.640 TL
– Yarım Altın — Alış: 21.240 TL | Satış: 22.320 TL
– Çeyrek Altın — Alış: 10.620 TL | Satış: 11.160 TL
– 14 Ayar — Alış: 3.720 TL | Satış: —
– 22 Ayar Bilezik — Alış: 6.040 TL | Satış: 6.450 TL
– 24 Ayar Altın — Alış: 6.590 TL | Satış: 6.790 TL
Altın piyasasında dalgalı seyrin devam ettiği belirtilirken, uzmanlar yatırımcıların anlık fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.