Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen veya düğün hazırlığı yapan binlerce Malatyalı, hafta sonunun ilk sabahında arama motorlarına kilitlendi. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 540 dolar seviyesini görmesi, Malatya yerel piyasasında adeta deprem etkisi yarattı.

Malatya Kuyumcular Odası’nın (MKO) tavsiye edilen 16 Mayıs 2026 Cumartesi canlı piyasa ekranından alınan verilere göre, gram altın rekor kırırken çeyrek ve yarım altın fiyatları da cep yakmaya başladı.

İşte Malatya'daki kuyumcularda an itibarıyla geçerli olan resmi alış ve satış rakamlarının tam listesi:

MALATYA ALTIN FİYATLARI TAM LİSTESİ (16 MAYIS 2026)

24 Ayar Gram Altın Alış: 6 bin 600 TL Satış: 6 bin 780 TL

Çeyrek Altın Alış: 10 bin 630 TL Satış: 11 bin 140 TL

Yarım Altın Alış: 21 bin 260 TL Satış: 22 bin 280 TL

22 Ayar Bilezik (Gram) Alış: 6 bin 050 TL Satış: 6 bin 440 TL

Ata Lira Alış: 43 bin 850 TL Satış: 45 bin 900 TL

Liralık Altın Alış: 42 bin 520 TL Satış: 44 bin 560 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın Alış: 106 bin 300 TL Satış: 111 bin 400 TL

14 Ayar Altın Alış: 3 bin 720 TL Satış: Fiyat Belirtilmedi (Canlı ekranda boş)



MALATYA’DA GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Malatya'da yatırımcının en güvenli limanı olan 24 ayar gram altın, güne 6.600 TL alış fiyatıyla başlarken, kuyumculardaki satış fiyatı 6.780 TL'ye ulaşarak 6.700 TL barajını darmadağın etti.

Yastık altı yatırımlarının vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise Malatya’da bugün 11.140 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Çeyrek altını elinden çıkarmak isteyen vatandaşlar için Malatya kuyumcularının uyguladığı alış fiyatı ise 10.630 TL olarak tabelaya yansıdı.

DÜĞÜN YAPACAKLAR DİKKAT 22 AYAR BİLEZİK UÇUŞTA!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Malatya’da düğün ve nişan hazırlığı yapan çeyeyizcilerin gözü kulağı bilezik fiyatlarındaydı. Malatya Kuyumcular Odası canlı verilerine göre, 22 ayar bileziğin gramı bugün 6.440 TL'den satılıyor. Alış fiyatı ise 6.050 TL seviyesinde dengelenmiş durumda. Büyük yatırımların adresi Ata Lira ise 45.900 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Önemli Not: Malatya Kuyumcular Odası (MKO) tarafından paylaşılan bu fiyatlar anlık olarak güncellenmekte olup, piyasadaki anlık dalgalanmalara göre değişkenlik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce yerel kuyumcunuzdan anlık teyit almanız önerilir.