Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.600 TL | Satış: 112.200 TL
Ata Lira — Alış: 43.990 TL | Satış: 46.220 TL
Liralık Altın — Alış: 42.640 TL | Satış: 44.880 TL
Yarım Altın — Alış: 21.320 TL | Satış: 22.440 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.660 TL | Satış: 11.220 TL
14 Ayar — Alış: 3.730 TL | Satış: —
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.060 TL | Satış: 6.480 TL
24 Ayar Altın — Alış: 6.620 TL | Satış: 6.830 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.