Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

Gram altın 6 bin 700 TL barajını devirdi! 16 Mayıs Malatya Kuyumcular Odası canlı verileri
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Kuyumcularda Hareketlilik Malatya'da Çeyrek Altın Bugün Kaç Tl Oldu

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.600 TL | Satış: 112.200 TL

Ata Lira — Alış: 43.990 TL | Satış: 46.220 TL

Liralık Altın — Alış: 42.640 TL | Satış: 44.880 TL

Yarım Altın — Alış: 21.320 TL | Satış: 22.440 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.660 TL | Satış: 11.220 TL

14 Ayar — Alış: 3.730 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.060 TL | Satış: 6.480 TL

24 Ayar Altın — Alış: 6.620 TL | Satış: 6.830 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK