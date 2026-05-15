23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temsili olarak makam koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Ayşe Zümra Bitgin’in samimi daveti, Darende’de unutulmaz bir buluşmaya dönüştü. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, minik öğrencinin mektubunda dile getirdiği "Ispanaklı ekmek" davetine icabet ederek Bitgin ailesinin sofrasına konuk oldu.

MAKAM ODASINDAN TANDIR BAŞINA

Irmaklı İlkokulu öğrencisi Ayşe Zümra Bitgin, bayram günü devraldığı makam koltuğunda sadece projelerini anlatmakla kalmamış, Başkan Bozkurt’a bir de mektup bırakmıştı. Mektubundaki park ve geri dönüşüm taleplerinin yanına bir de "ıspanaklı ekmek" sözü ekleyen minik Ayşe’nin bu içten çağrısı karşılıksız kalmadı. Başkan Bozkurt, eşi Fatıma Bozkurt ile birlikte Bitgin ailesinin kapısını çaldı.

“EN KIYMETLİ MAKAM BİR ÇOCUĞUN KALBİDİR”

Darende’nin meşhur tandırında pişen sıcak ıspanaklı ekmekler eşliğinde geçen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Anadolu’nun misafirperverliğini yansıtan mütevazı sofrada konuşan Başkan Alican Bozkurt, o anları şu sözlerle özetledi:

"O gün o sofrada sadece bir ikram değil, bir çocuğun sevgisi ve emeği vardı. Bazen bir çocuğun uzattığı bir dilim ekmek, dünyadaki en kıymetli davete dönüşür. Bizim için en büyük makam, bir çocuğun gönlünde yer edinebilmektir."

MEKTUPTAKİ TALEPLER UNUTULMADI

Ziyaret esnasında Ayşe Zümra’nın mektubunda yer alan;

Parkların genişletilmesi ve ışıklandırılması,

Okul çevrelerine ve sosyal tesislere geri dönüşüm kutuları eklenmesi,

gibi talepler de yeniden masaya yatırıldı. Küçük başkanın hem karnı hem de gönlü, verdiği sözün tutulmasıyla doyarken; Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un bu gönül belediyeciliği örneği takdir topladı.