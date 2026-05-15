Şehrin gürültüsünden uzak, imkansızlıkların tam ortasında bir mahalle: Taştepe. Burada ne neşeli kahkahaların yükseldiği bir park var ne de çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir alan. Malatya’nın bu kırsal mahallesinde çocuklar, modern dünyanın nimetlerinden değil, yoksulluğun ve ihmal edilmişliğin getirdiği acı gerçeklerden payına düşeni alıyor.

Taştepe’de yaşayan miniklerin oyun arkadaşları ne yazık ki yaşıtları değil; sokak aralarındaki su birikintileri ve çöp konteynerleri.

Yağmur yağdıktan sonra mahalledeki çukurlarda oluşan su birikintileri çocuklar için tek eğlence alanı haline geliyor. Park olmadığı için çöp konteynerlerinin içine girip kendilerine oyuncak arayan çocuklar, her türlü enfeksiyon ve tehlikeye açık bir şekilde günlerini geçiriyor. Araç trafiğinin ve başıboş hayvanların arasında oyun kurmaya çalışan yavrular, her an bir kaza haberiyle sarsılma korkusu yaşayan ailelerin yüreğini ağzına getiriyor.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN GÜNAHI NE?

Mahalle sakinleri bölgeye bir park yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak, "Şehrin merkezinde her yer ışıl ışıl parklarla doluyken, bizim çocuklarımız çöpten çıkardıklarıyla avunuyor. Onlar sadece sallanmak, kaydıraktan kaymak istiyor. Çok bir şey değil, sadece bir park istiyoruz. Çocuklarımızın üstü başı çamur, ruhları ise kırgın. Bizim çocuklarımızın günahı ne?"

Taştepe Mahallesi sakinleri, belediye ve ilgili kurumlardan sadece bir söz değil, bir icraat bekliyor, bir an önce güvenli, hijyenik ve modern bir oyun alanının mahalleye kazandırılmasını talep ediyor.

Küçük bir park, Taştepe’nin çocukları için sadece bir oyun alanı değil; aynı zamanda bir umut ve "Biz de buradayız" demenin bir yolu olacak.

Şimdi gözler, bu masum talebe kulak verecek olan yetkililerde.