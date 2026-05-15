Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

AHSEN ECZANESİ

Adres: Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı Sultanlar Sarayı Kız Yurdu yanı

Telefon: 0422 361 08 55

NUR ECZANESİ

Adres: Yıldıztepe Mah. Yeşilçam Cad. Yeşilçam Sosyal Tesisi karşısı No:28

Telefon: 0422 502 55 55

ÖZALPER ECZANESİ

Adres: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı

Telefon: 0422 211 02 02

HACETTEPE ECZANESİ

Adres: Samanlı Mah. Hasanbey Cad. Gazi Lisesi karşısı No:289/A Çilesiz

Telefon: 0422 211 41 18

AKSU ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B Battalgazi Semt Polikliniği karşısı Battalgazi/Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.