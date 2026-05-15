Özellikle İstanbul Üniversitesi’ne bağlı araştırma ve uygulama merkezlerine ilişkin yönetmelikler dikkat çekti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara ve yönetmeliklere göre çeşitli düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 13/05/2026 Tarihli ve 700 Sayılı Kararı

– İstanbul Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurular yer aldı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.