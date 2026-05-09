AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme oranının yüzde 83'e ulaştığını ve bu dönüşümün yerel kalkınmada Malatya'yı odak noktasına aldığını açıkladı. Babacan, Aselsan'ın Malatya'daki yatırımlarının 2026 yılında genişleyerek 3 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Savunma sanayisindeki bu ivmenin cari açığı kapatma ve nitelikli iş gücünü ülkede tutma noktasında belirleyici bir rol üstlendiği kaydedildi.

Canlı yayın programında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracat verileri ve bu sektörün Malatya özelindeki yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Babacan, sektörün 2002 yılından bugüne gösterdiği gelişimi rakamlarla ortaya koyarken, Malatya'nın teknoloji merkezli üretimde bölge üssü haline getirileceğini ifade etti. İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyuma atıfta bulunan Babacan, yerel kalkınma ile ulusal sanayi hamlesinin birleştiği bir sürece girildiğini vurguladı.

"MALATYA ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİN MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELİYOR"

Savunma sanayi yatırımlarının Anadolu sathına yayıldığını ve Malatya'nın bu stratejide öncü bir rol aldığını belirten Milletvekili Babacan, şu ifadeleri kaydetti:

"Geçtiğimiz bu pazartesi 3 gün evvel Malatya'daydım. Malatya'da bir savunma sanayi de dahil olmak üzere bir total sanayileşme perspektifini konu alan bir sempozyum yaptık İnönü Üniversitesinde. Hem yereli tartıştık, Malatya'yı ve deprem bölgesini tartıştık hem de Türkiye'nin makro perspektifini, makro ölçüyü tartıştık. Orada da şunu çok net gördüm ki ya bu aynı zamanında bir yerel kalkınmayı da çok ciddi tetikleyecek bir şey. Mesela bir örnek vereyim. Aselsan Malatya'da 2026 yılında çok büyük bir yatırım. Zaten 2025'te başlattığı küçük yatırımı şimdi çok devasa hale getiriyor ve orta vadede 3 bin kişiden daha fazla bir kişinin istihdamıyla ileri teknolojili üretim, endüstriyel üretim hem kablo, hem kart, hem çip üretimi de dahil olmak üzere bir merkez üssü haline getiriyor Malatya'yı. Bu ne demek? Bu belki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bölgenin Aselsan üzerinden sanayileşmesinin bambaşka bir faza taşınması anlamına gelecek. Yine TUSAŞ Kahramanmaraş'ta, yine Aselsan'ın farklı boyutlarıyla Adıyaman ve Gaziantep'te yatırımlarını görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu esasen şu. Yani yerelden makroya, yerelden ulusala komple bir sanayi dönüşümünün yolunu bize açıyor."

“MALATYA’DA BATARYA ÜRETİM MERKEZİ OLUŞACAK”

Babacan, İnönü Üniversitesi üzerinden Malatya’da batarya üretim merkezi oluşacağını da söyledi. Babacan, “Mesela ben çok önemsiyorum batarya üretimi. Biz işte İnönü Üniversitesi’ndeydik. Rektörümüzle geçen epey konuştuğumuzda orada bir batarya üretim merkezi oluşacak. Niye? İşte Kayseri’de var biliyorsunuz. ASPİLSAN var. Ve bunun benzerini biz Malatya’ya, Gaziantep’e, Kahramanmaraş’a, farklı sair önemli sanayileşme perspektifine sahip olan şehirlerimize nasıl taşırız? Bir yerel kalkınma sürecini geliştireceğiz” sözlerine yer verdi.

İHRACATTA HEDEF 10,56 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel konumunun güçlendiğini dile getiren Babacan, ihracat rakamlarındaki artışa dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bazı veriler verelim. Yani Türkiye savunmada, savunma sanayinde nereden gelmiş? Bugün nereye gelmiş? Şimdi 2002'de savunma sanayinde savunma ihracatımız 248 milyon dolarmış. 2021 itibariyle bu 12 kat büyüyerek 3.2 milyar dolara ve 2025 sonu itibariyle de 10.56 milyar dolara gelmiş. Dolayısıyla aslına bakarsanız son 2-3 yılda da inanılmaz bir ivmelenme var. Kaldı ki 2026'nın ilk oldukça çok çok daha yüksek bir ivmeye işaret ediyor. Dolayısıyla bu aslında yani bu şu demek. Biz 2021'den 2025'e 3.2 milyar dolardan 10.56 milyar dolara geldiysek bu birkaç sene içerisinde aynı ivme dışsal ya da içsel herhangi bir bozulmaya maruz kalmadan devam ettiğimiz takdirde inanılmaz bir güç anlamına gelecek. Beraberinde savunma sanayi ürünü ihraç edilen ülke sayımız ülke sayısı toplam 185 oldu, şu an itibariyle. Bu 2021'de bundan 4 sene evvel 170'ti. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir şey ve dünyanın en büyük 11. Savunma Sanayi Ürün İhracatçısı ülke konumuna geldi Türkiye. Savunma Sanayi projeleri 2002'de 66 bu projeyle ve beraberinde yaklaşık %80 dışa bağımlılıkla bugün gelinen nokta itibariyle %83 itibariyle bir yerlileşme ve millileşme var. Savunma sanayi bütçesi inanılmaz bir rakam. 2025'teki Savunma Sanayi bütçesi 1 trilyon 600 milyar TL."

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLIYOR"

Sektördeki teknolojik dönüşümün diğer sanayi kollarına ilham verdiğini ve eğitimli nüfusun Türkiye'de kalması için imkan yarattığını söyleyen Babacan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Gerçekten de bir beyin göçünün tersine işlemesi olgusunu da bize orta ve uzun vadede getirecek bu. Nitelikli eğitimli insanların buralarda kalmasını kendi ülke üniversitenin önemli alanlarında, kendi önemli fakültelerinde, önemli üniversitelerinde, eğitim görmelerini, hatta yurt dışına gidenlerin tekrar ülkesine muhakkak dönüş eğiliminin artmasını tetikleyecek ve ivmelendirecek. Zira istihdam var, inovasyona teşvik var, ARGE'ye destek var. Savunma sanayinin açtığı yol ve gösterdiği perspektif, ufuk öyle bir şeydir ki eğitimin içeriğini de eğitimin farklı kanallar üzerinden ve farklı katmanlar üzerinden niteliğini de çok dönüştürecek ve şekillendirecek bir şeydir. Lisans üstü birimlerdeki kaliteyi, patente, teknoloji transfer ofislerine, üniversitelerde keza meslek yüksekokullarına, yine daha alta indiğinizde mesleki eğitime ve meslek liselerine, bunların totaline yansıyacak komple bir eğitim formasyonunun dönüşümünü niteliksel anlamda da gelişimini tetikleyecek ve önünü açacak bir şeydir. Muhalefetin de, Sayın Özel'in de CHP'nin bütün kadrolarının ve diğer partilerinin bütün diğer partilerin bütün kadrolarının istisnasız bir şekilde bu sürecin pozitif anlamda ivmelendiricisi, katkıda bulunucusu olma vasıflarını umuyorum devam ettirirler."

Milletvekili Babacan, savunma sanayisinin sadece silah sistemlerinden ibaret olmadığını, tıp ve batarya teknolojileri gibi sivil alanlarda da yüksek katma değerli üretimin katalizörü olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.