Ulaşım sektörünün çatı örgütü olan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, ülke genelinde artan dayanılmaz maliyet yükünü gerekçe göstererek bilet fiyatlarına ivedilikle yüzde 20 oranında bir artış yapılması talebinde bulundu. Malatya'dan İstanbul, İzmir, Ankara gibi binlerce kilometrelik uzun mesafelere yolculuk yapacak olan vatandaşlar için bu orandaki bir zam, tatil veya memleket ziyaretlerinin faturasını oldukça ağırlaştıracak gibi görünüyor.

Enerji Savaşları Malatyalı Taşımacıyı Vurdu

Sektörün böylesine yüksek bir zam talebinde bulunmasının ardında yatan asıl neden ise uluslararası boyuttaki enerji darboğazı. Orta Doğu sularında, özellikle İran ve müttefikleri etrafında şekillenen savaş senaryoları ile Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin tehlikeye girmesi, dünya petrol piyasalarında büyük bir fiyat patlamasına yol açtı. Siyah altın olarak bilinen petrolün varil fiyatlarındaki bu dizginlenemeyen artış, Türkiye'de akaryakıt istasyonlarındaki motorin rakamlarını rekor seviyelere çıkardı. Coğrafi konumu gereği diğer büyükşehirlere uzak olan ve seferleri uzun saatler süren Malatya merkezli otobüs firmaları, dizel yakıttaki bu agresif yükselişten en ağır hasarı alan işletmelerin başında geliyor. Şirketler, sadece yakıtın değil, yedek parça ve personel harcamalarının da şirketlerin kasasını tamamen boşalttığını belirtiyor.

Bir Otobüsü Doldurmanın Bedeli Rekor Seviyede

Konuyla ilgili taşımacılık camiasının nabzını tutan Ankara Otobüsçüler Derneği Başkanvekili Metin Önal, esnafın dayanma gücünün kalmadığını ifade eden çarpıcı bir rakam paylaştı. Önal, güncel akaryakıt fiyatlarıyla standart bir seyahat otobüsünün yakıt deposunu tamamen doldurmanın 25.000 TL gibi astronomik bir rakama ulaştığını açıkladı. Malatyalı otobüs işletmecileri de bu durumu doğrulayarak, artan maliyetler karşısında kâr etmeyi çoktan unuttuklarını, sadece tekerleği döndürüp ayakta kalma mücadelesi verdiklerini ifade ediyorlar. Federasyonun masaya koyduğu yüzde yirmilik zam isteğinin, bayram döneminde planlanan ek seferlerin gerçekleştirilebilmesi için şart olduğu vurgulanıyor.

Resmi Karar Öncesi Gişelerde Yoğunluk

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) bilet arayan vatandaşlar, zammın resmiyet kazanmasından önce yerlerini ayırtabilmek için firmaların çağrı merkezlerini ve online platformları kilitledi. Gözler şimdi, ulaşım sektöründen gelen bu zammı değerlendirecek olan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinde.