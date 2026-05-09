Binlerce kişinin beklediği o ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya dahil tüm Türkiye’de düğmeye bastı. 680 kişi sınavsız, mülakatsız doğrudan işe alınacak.

YAPILACAK BAŞVURULAR İÇİN TAKVİM İŞLEMEYE BAŞLADI

Malatya yerelindeki adaylar başta olmak üzere, Türkiye genelinden yapılacak başvurular için takvim işlemeye başladı.

Başvuru Başlangıcı: 7 Mayıs

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs (Saat 23.59)

Başvuru Adresi: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

KPSS PUANI OLANLAR DİKKAT: MÜLAKAT YOK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, alımlar tamamen şeffaf bir süreçle yürütülecek. Adaylar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde herhangi bir mülakat sınavı uygulanmayacak olması, adaylar için büyük bir avantaj sağlayacak.

İLAN DETAYLARINA NEREDEN ULAŞILIR?

Başvuru şartları, hangi branşlarda alım yapılacağı ve kontenjan dağılımı gibi detaylı bilgilere aşağıdaki resmi kanallar üzerinden ulaşabilirsiniz:

www.aile.gov.tr

www.aile.gov.tr/pgm

Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu

EDİTÖR NOTU:

“Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerde de görevlendirme yapılabilecek bu alım fırsatını kaçırmamak için 22 Mayıs tarihine kadar başvurularınızı tamamlamayı unutmayın.”