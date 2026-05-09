Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kentsel dönüşümün sembolü haline gelen Şehit Fevzi Mahallesi'nde değişim rüzgarı esiyor. Gecekondulardan modern konutlara uzanan bu başarı hikayesini, 2014 yılından bu yana görevde olan Mahalle Muhtarı Sami Cengil, Busabah Medya’ya anlattı.



2020 ve 2023 depremlerinin ardından Malatya'nın en büyük dönüşüm projelerinden birine ev sahipliği yapan Şehit Fevzi Mahallesi, bölgenin yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Mahallede yürütülen çalışmaları özetleyen muhtar, güvenli yapılaşmanın önemine dikkat çekti.



"MAHALLE SAKİNLERİMİZ DÖNÜŞÜMÜN ŞART OLDUĞUNU GÖRDÜ"



6 Şubat 2023 tarihli depremlerin Şehit Fevzi Mahallesi’nde dönüşümün şart olduğunu gösterdiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Sami Cengil,

"2014'te biz muhtar olduğumuzda burası gecekonduların olduğu bir yerdi. Şehit Fevzi Mahallesi’nde dönüşüm 2020 depreminden sonra başladı. 2020 depreminden sonra 679 konut, 18 dükkan yapıldı. 2023 depreminden sonra rezerv alan ilan edilen bölgede 531 konut, 16 dükkan, 2 tane de fırın inşa edildi. Toplamında mahallemizde bin 400 ev yapılmış oldu. Deprem bazen fırsat oluyor. Şu an yeni yapılan binalarla birlikte Şehit Fevzi Mahallesi, daha sağlıklı, daha güvenilir binaların olduğu bir mahalle oldu. Biz burada sadece öncü rolü oynadık. Mahalle sakinlerimiz 2023 depremlerinde dönüşümün şart olduğunu gördü. Böylece Şehit Fevzi Mahallesi ile bölgenin gelişim ve değişimi başladı"