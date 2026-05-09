Kesintilerin sabah saatlerinde başlayacağı ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 11:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Kadıçayırı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Kadıçayırı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Bulutlu, Hisartepe, Kapıkaya, Merdivenler, Pelitli, Tanışık ve Hacıhaliloğluçiftliği mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında İnönü ve Özalper mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Son dakika! Hidayet Mahallesi'nde bıçaklı silahlı kavga
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Kurucaova ve Güzelköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Başpınar, Doğu ve Kültür mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ