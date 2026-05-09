Malatya’nın Akçadağ ilçesi, doğanın mucizesine ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Alçiri Mahallesi mevkiinde, yaklaşık bin 400 rakımlı sarp arazide bulunan devasa ceviz ağacı, tam 270 yıldır aynı yerde kök salıyor. Akçadağ’a gelenlerin şaşkınlıkla seyrettiği ağaç, sadece yaşıyla değil, geçen zamana inat hala bolca meyve vermesiyle de görenleri hayrete düşürüyor.

“DEDELERİMİZDEN BİZE KALAN BİR MİRAS”

Ağacın kendilerine atalarından kalan en değerli miras olduğunu belirten bölgedeki vatandaşlardan Aliseydi Maskar, bu dev çınarın hikayesini anlatarak,

"Gördüğünüz bu ceviz ağacı rivayete göre yaklaşık 270 yıllık. Dedelerimizden bize kalan bir miras. Biz bu topraklarda yaklaşık yüz yıldır ikamet ediyoruz ama bizden önceki kuşaklar da bu ağacı gözü gibi korumuş. Şu an burada beşinci kuşağımız yaşıyor ve hala bu ağacın meyvesini yiyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“BÖLGEDEKİ EN YAŞLI AĞAÇLARDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLİYOR”

Çocukluk yıllarında ağacın çok daha heybetli ve bereketli olduğunu hatırlatan Maskar, ağacınşu anki durumundan bahsederek,

“Yaşına rağmen hala yılda 300 ila 350 kilogram arasında ürün veriyor. Geçen yüzyıllara, zorlu hava şartlarına ve yüksek rakıma rağmen dimdik ayakta durmaya devam ediyor ve bölgedeki en yaşlı ağaçlardan biri olarak kabul ediliyor”

açıklamalarına yer verdi.

Malatya’nın simgelerinden biri haline gelmeye aday olan bu 270’lik çınar, doğaseverlerin ilgi odağında olmaya devam ediyor.