Malatya’nın coğrafi işaretli hazinesi Akçadağ Halısı, sadece dokusuyla değil, üzerindeki gizemli sembollerle de dünyayı şaşırtıyor. Her desimetrekaresine 700 düğüm atılan bu eşsiz sanatın kalbinde yer alan 'S' ve 'Göz' motifleri ne anlama geliyor? İşte Kürecik ve Ören'in parmak uçlarından dökülen o yüzyıllık şifreler...

ANADOLU’NUN KADİM ALFABESİ MOTİFLERDEKİ GİZEM

Bir halıdan çok daha fazlası olan Akçadağ Halısı, Anadolu kadınını ve doğanın geometrik bir yansımasıdır. Kürecik ve Ören yöresinde dokunan bu halılar, dünyada eşine az rastlanır bir sembolizm barındırıyor. Okuyucuların en çok merak ettiği ise halıların zeminine ustalıkla işlenen 'S' ve 'Göz' motifleri.

'S' MOTİFİ NE ANLATIYOR?

Akçadağ-Kürecik halılarının karakteristik özelliği olan 'S' şekilli damgalar (imler), aslında rastgele seçilmiş figürler değil. Geleneksel Türk dokuma sanatında bu figür; koruyuculuğu, bereketi ve nazardan korunmayı temsil ediyor. Bazı araştırmacılara göre bu kıvrımlar, hayatın sonsuz döngüsünü ve sürekliliği simgeleyen kadim bir "aile damgası" niteliği taşıyor.

SABRIN SINIRI BİR DESİMETREKAREDE 700 DÜĞÜM

Kaliteyi belirleyen unsur ise dokuma sıklığı. Akçadağ halıları;

Bir desimetrekaresinde tam 700 civarında düğüm bulunuyor. Bu yoğunluk, halı üzerindeki o gizemli motiflerin (S ve Göz) nesiller boyu bozulmadan kalmasını sağlayan o muazzam dayanıklılığı veriyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ KÜLTÜREL MİRAS

Ancar'dan Resuluşağı'na, Kayadibi'nden Esenbey'e kadar kısıtlı bir alanda devam ettirilen bu sanat, Malatya’nın en önemli Coğrafi İşaret belgeli ürünlerinden biri. Geleneksel kök boyalarla hazırlanan kırmızı, lacivert ve turuncu renklerin hâkim olduğu bu eserler, dikey ve yatay kompozisyonlarıyla modern tasarımlara da ilham veriyor.