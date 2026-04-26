Şehrin yıllardır en popüler ve pahalı yerleşimleri olan merkez ilçelerindeki (Battalgazi, Yeşilyurt) yüksek katlı binalar ağır hasarlar alırken, insanların sağlam zemin arayışı barınma dinamiklerini baştan aşağıya değiştirmiştir. Devletin inşa ettiği yeni toplu konut alanları ve prefabrik yaşam kentleri ön plana çıkarken, serbest piyasadaki ikinci el konut ticareti büyük bir daralma içine girmiştir. Tüm bu kaotik ortama rağmen, deprem fay hatlarından nispeten uzakta, şehrin en uç ve dağlık kesimlerinde yer alan bazı idari bölgeler, yıllardır olduğu gibi bugün de Malatya'nın emlak fiyatları açısından en dipteki sıralamasını korumaya devam etmektedir.

Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak: Zirvelerdeki Ucuz Yaşam

Sermayesi kısıtlı olup Malatya'nın idari sınırları içerisinde, köy hayatı standartlarında bir barınma çözümü arayanlar için Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçeleri en mantıklı alternatiflerdir. Karakaya Baraj Gölü'nün hemen yamacında, sarp dağların ardında kalan Pütürge ve komşusu Doğanyol, coğrafi zorlukları nedeniyle tarih boyunca hep göç vermiş, ulaşımın kısıtlı olduğu izole bölgelerdir. Buralarda çok katlı apartman kültürü yerine tek katlı kerpiç veya betonarme dağ evleri bulunur. Eğitim ve sağlık gibi donatıların kısıtlı olması, bölgedeki mülk fiyatlarının enflasyona karşı bile direnememesine sebep olur. Kentin kuzeybatısındaki Kuluncak ilçesi de benzer bir kaderi yaşar. Madencilik ve hayvancılıktan başka ciddi bir istihdam kapısının bulunmadığı bu sert iklimli coğrafya, dışarıdan hiçbir yatırımcıyı çekmez. Haliyle yeni konut projeleri üretilmez ve mevcut eski konutlar, sadece oranın yerlileri arasında komik sayılabilecek meblağlara el değiştirir.

Kayısı Ekonomisi ve Merkeze Uzaklığın Getirdiği İzolasyon

Malatya'da ekonominin can damarı olan kayısı tarımı, bu bahsi geçen uzak ilçelerde coğrafi dezavantajlar nedeniyle endüstriyel boyutta yapılamamaktadır. Gençlerin iş bulma gayesiyle büyükşehirlere veya Malatya'nın sağlam zeminli yeni uydu kentlerine yönelmesi, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak'ta nüfusun giderek yaşlanmasına ve konut talebinin adeta donmasına yol açmıştır. Post-deprem döneminde güvenli ve tek katlı müstakil bir köy evine sahip olma fikri cazip gelse de, bu üç ilçenin şehre olan uzaklığı ve kış aylarındaki sert ulaşım problemleri, beyaz yakalıları veya şehir yaşamına alışmış kişileri buradan uzak tutmaktadır. Ancak doğayla mücadele etmeyi seven, tarımla uğraşmaktan keyif alan ve barınma ihtiyacını çok küçük bir bütçeyle, kredi borcu batağına saplanmadan çözmek isteyenler için Malatya'nın bu dağlık ilçeleri inanılmaz fiyat fırsatları barındırmaya devam etmektedir.