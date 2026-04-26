Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler tarafından belirlenen 5 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1.478 gram sentetik kannabinoid, 1.611 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

“MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK”

Emniyet yetkilileri, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.