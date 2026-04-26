Sıcak gelişme… Kaza, Malatya–Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı Tepe Towers mevkiinde yaşandı. İddiaya göre 52 yaşındaki Yücel Karaca, Ankara istikametine seyir halindeyken yan yoldan kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen 44 AHC 527 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yücel Karaca’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.