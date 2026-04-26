Malatya için 19 Nisan 2026 tarihine ait namaz vakitleri netleşti. İmsaktan yatsıya kadar tüm ezan saatleri açıklanırken, yaklaşan kurban dönemi öncesinde sıkça sorulan, taksitle kurban alınabilir mi? sorusu da gündeme geldi.

19 NİSAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ:

İmsak Saati: 03.59,

Güneş Vakti: 05.29,

Öğle Ezanı: 12.32,

İkindi Ezanı: 16.16,

Akşam Ezanı: 19.20,

Yatsı Ezanı: 20.45

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.