2025 yılına ait erkek bebek isim istatistikleri Malatya özelinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Malatya’da yeni doğan erkek bebeklere en çok verilen isim “Alparslan” oldu.



2022 yılından bu yana Malatya’da doğan erkek bebeklere en çok Alparslan ismi veriliyor. Son yıllarda anlamı ve tarihi değeriyle öne çıkan “Alparslan” ismi, Malatyalı ailelerin ilk tercihi haline geldi. Türk tarihinin önemli isimlerinden biri olan Alparslan’dan ilham alan bu isim, güçlü anlamı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.



Malatya’daki bu eğilim, bölgedeki diğer illerle de paralellik gösterdi. Özellikle komşu şehirlerde de aynı ismin öne çıkması, geleneksel ve tarihi isimlere olan yönelimin sürdüğünü ortaya koydu.

İsim tercihlerinde kültürel bağlar, tarihî figürler ve anlam derinliği belirleyici olmaya devam ediyor. “Alparslan” isminin zirvede yer alması da bu eğilimin en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.



2025 verileri, Malatya’da ailelerin erkek bebek isimlerinde hem köklü geçmişe sahip hem de anlamı güçlü isimlere yöneldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.