Malatya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümünü büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Valilik makamındaki sembolik devir teslim töreniyle başlayacak olan kutlamalar, Merkez Spor Salonu’ndaki görkemli gösterilerle devam edecek.

KOLTUK ÇOCUKLARIN: VALİLİK MAKAMINDA DEVİR TESLİM

23 Nisan Perşembe günü kutlamaların ilk durağı Malatya Valiliği olacak. Saat 10.00’da düzenlenecek törende Malatya Valisi Seddar Yavuz bayramın gelenekselleşen bir parçası olarak makam koltuğunu sembolik olarak devredecek. Bu yıl valilik makamını Mehmet Akif Ortaokulu’ndan bir öğrenci temsil edecek. Geleceğin yöneticisi olan öğrencinin şehre dair mesajları ve talepleri bu özel törenle kamuoyuna yansıyacak.

Valilikteki törenin ardından kutlamalar şehrin geneline yayılacak. Bayramın ana kutlama programı ise saat 11.00’de Yeşilyurt ilçesinde bulunan Malatya Merkez Spor Salonu’nda (Alparslan Türkeş Bulvarı) gerçekleştirilecek. Programa mülki erkanın yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaşın katılımı bekleniyor.

Şenlik havasında geçecek olan bu programda, öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler Malatyalılarla buluşacak.