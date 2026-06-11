Yüksek yargıda hareketli saatler yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yargıtay ve Danıştay üyelik seçimlerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlandı. Karara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse başta olmak üzere yargı dünyasının yakından tanıdığı pek çok isim yeni görevlerine atandı. İşte yüksek yargıdaki o kritik isim listesi...

HSK GENEL KURULU KARARI İLE YAPILAN SEÇİMLER

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen üye seçimi kararına göre, adli ve idari yargı bünyesinde görev yapan 3 kritik isim Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine getirildi. O isimler ve eski görevleri şu şekilde:

Gökhan Karaköse (Ankara Cumhuriyet Başsavcısı) – Yargıtay Üyeliğine seçildi.

(Ankara Cumhuriyet Başsavcısı) – seçildi. Gülten Hatipoğlu (Ankara İdare Mahkemesi Başkanı) – Danıştay Üyeliğine seçildi.

(Ankara İdare Mahkemesi Başkanı) – seçildi. Recep Yılmaz Korkmaz (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı) – Danıştay Üyeliğine seçildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KONTENJANINDAN DANIŞTAY'A YENİ ÜYE

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince yapılan seçime göre:

Şükran Doğan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü) – Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay Üyeliğine seçildi.

Yayımlanan tüm kararlar, Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte resmen yürürlüğe girmiş oldu.