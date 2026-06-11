Malatya genelinde enerji altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla planlı elektrik kesintilerine bir yenisi daha ekleniyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 11 Haziran 2026 Perşembe günü kentin 3 büyük ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Özellikle Battalgazi ilçesinde bazı mahallelerde 8 saati bulan kesintiler hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte gün içinde elektrik alamayacak o bölgeler ve kesinti saatlerinin detayları...

İLÇE İLÇE MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

1. Battalgazi İlçesi Kesinti Detayları

Battalgazi’de farklı saat dilimlerinde hem kısa süreli hem de tam gün sürecek çalışmalar bulunuyor. Mahallenizin saatini kontrol etmeyi unutmayın:

09:00 - 10:00 Saatleri Arası (1 Saatlik Kesinti): Bahçelievler Mahallesi Dolamantepe Mahallesi Kadıçayırı Mahallesi

13:00 - 16:00 Saatleri Arası (3 Saatlik Kesinti): Bahçelievler Mahallesi Dolamantepe Mahallesi Kadıçayırı Mahallesi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saatlik Tam Gün Kesintisi): Çöşnük Mahallesi Pelitli Mahallesi Bulutlu Mahallesi Hisartepe Mahallesi Kapıkaya Mahallesi Merdivenler Mahallesi Tanışık Mahallesi Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi



2. Darende İlçesi Kesinti Detayları

Darende’de sabah saatlerinde planlanan kesintinin detayları şu şekildedir:

09:00 - 11:00 Saatleri Arası (2 Saatlik Kesinti): Heyiketeği Mahallesi



3. Akçadağ İlçesi Kesinti Detayları

Akçadağ ilçesinde de mesai saatleri boyunca uzun süreli bir kesinti yaşanacak:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saatlik Kesinti): Başpınar Mahallesi Doğanlar Mahallesi

