Bir altının yatırım için "karlı" sayılabilmesi, Alış (kuyumcunun sizden aldığı fiyat) ile Satış (kuyumcunun size sattığı fiyat) arasındaki farkın (makasın) az olmasına bağlıdır. Makas ne kadar darsa, altın yükseldiğinde o kadar hızlı kara geçersiniz.

11 Haziran Perşembe günü saat 07:58:55 itibarıyla iki dev yatırım aracının Malatya piyasasındaki durumu şu şekildedir:

1. Seçenek: 24 Ayar Altın (Gram Altın) Analizi MKO Alış Fiyatı: 6.020 TL MKO Satış Fiyatı: 6.300 TL Alış-Satış Makas Farkı: Gram başına 280 TL . Yatırımcıya Not: 24 ayar has altın, işçilik barındırmadığı için uzun vadeli birikimlerde her zaman güvenli limandır. Malatya piyasasında gram başına 280 TL'lik bir makas aralığı, nispeten kısa sürede tolere edilebilir bir seviyedir.

2. Seçenek: Ata Lira Analizi MKO Alış Fiyatı: 39.950 TL MKO Satış Fiyatı: 42.010 TL Alış-Satış Makas Farkı: Adet başına 2.060 TL .



11 HAZİRAN 2026 MALATYA SARRAFLAR ÇARŞISI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Yatırım kararınızı vermeden önce Malatya Kuyumcular Odası ekranındaki tüm alternatiflerin net alış, satış ve makas farkı listesi şu şekildedir:

24 Ayar Altın: Alış: 6.020 TL | Satış: 6.300 TL | Makas Farkı: 280 TL

Alış: 6.020 TL | Satış: 6.300 TL | Makas Farkı: 280 TL Çeyrek Altın: Alış: 9.710 TL | Satış: 10.210 TL | Makas Farkı: 500 TL

Alış: 9.710 TL | Satış: 10.210 TL | Makas Farkı: 500 TL Yarım Altın: Alış: 19.420 TL | Satış: 20.420 TL | Makas Farkı: 1.000 TL

Alış: 19.420 TL | Satış: 20.420 TL | Makas Farkı: 1.000 TL Ata Lira: Alış: 39.950 TL | Satış: 42.010 TL | Makas Farkı: 2.060 TL

Alış: 39.950 TL | Satış: 42.010 TL | Makas Farkı: 2.060 TL Cumhuriyet 2.5: Alış: 97.100 TL | Satış: 102.100 TL | Makas Farkı: 5.000 TL

Alış: 97.100 TL | Satış: 102.100 TL | Makas Farkı: 5.000 TL 22 Ayar Bilezik: Alış: 5.530 TL | Satış: 6.020 TL | Makas Farkı: 490 TL

Alış: 5.530 TL | Satış: 6.020 TL | Makas Farkı: 490 TL 14 Ayar Altın: Alış: 3.400 TL | Satış: (Tasarım ve işçiliğe göre değişken)