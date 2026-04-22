Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Tanrıverdi’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Uçan’ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Özgül’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ruhigül Derinok’un taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt.

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Feride Şahin’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazmiye Aykan’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi.

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Eroğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt.

68 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Cengiz’in taziye adresi: Akçadağ.

90 yaşında vefat eden ve Pazarcık Mahallesi, Pütürge Malatya Mezarlığı’na defnedilen Ayişe Beyaz’ın taziye adresi: Pazarcık Mahallesi, Pütürge.

82 yaşında vefat eden ve Çolaklı Mahallesi, Battalgazi Malatya Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Günay’ın taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi.