Çin merkezli geliştirilen yeni nesil modüler konut teknolojisi, inşaat sektörünün alışılagelmiş yapım süreçlerini büyük ölçüde rafa kaldırıyor. Akıllı ev projesi kapsamında piyasaya sürülen katlanabilir prefabrik yapılar, aylar süren karmaşık inşaat şantiyelerini ortadan kaldırarak tam donanımlı bir yaşam alanını sadece iki saat içinde oturuma hazır hale getiriyor.

FABRİKADA ÜRETİLİP TIRLARLA ARAZİYE TAŞINIYOR

Yenilikçi konutların temelinde, arazideki uzun süreli mesaiyi endüstriyel üretime kaydırma fikri yatıyor. Özel bir mekanizmayla akordeon şeklinde tasarlanan evler, fabrikadaki üretim hattında kullanıma hazır hale getiriliyor.

Evin elektrik kabloları, su tesisatı ve temel yalıtım malzemeleri henüz bu üretim aşamasındayken duvarların içine entegre ediliyor. Üretimi biten modüller, katlanmış formda konteynerlere yüklenerek doğrudan kurulum yapılacak araziye sevk ediliyor ve sahada ekstra bir tesisat işlemine ihtiyaç duyulmuyor.

VİNÇ YARDIMIYLA SANİYELER İÇİNDE AÇILAN SİSTEM

Evin kurulum alanına ulaşmasıyla birlikte hızla mekanik montaj aşamasına geçiliyor. Nakliye tırından vinç yardımıyla indirilen ana iskelet yukarı doğru kaldırıldığı anda zemin, duvarlar ve çatı saniyeler içinde kendiliğinden açılarak formunu buluyor.

Sahada bulunan birkaç kişilik montaj ekibi, özel kilit mekanizmalarını sabitleyerek yapıyı rüzgar, yağmur ve sarsıntı gibi dış etkenlere karşı tamamen güvenli hale getiriyor. Tüm bu iskelet kurulumu ve sabitleme süreci toplamda sadece iki saatlik bir zaman dilimini kapsıyor.

DEPREME KARŞI DAYANIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI

Geliştirici firma, söz konusu prefabrik yapıların yalnızca geçici bir acil durum barınağı olmadığının altını çiziyor. Çelik iskelet altyapısı kullanılarak inşa edilen evler, deprem gibi sismik hareketlere karşı yüksek esneklik ve yapısal avantaj sunuyor.

Dış ve iç cephede tercih edilen yüksek yoğunluklu yalıtım panelleri, mevsimsel şartlara uyum sağlayarak bu evleri uzun yıllar boyunca güvenle yaşanabilecek, sürdürülebilir bir barınma alternatifine dönüştürüyor.