Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği" ile "Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi bir açıklama yayınladı. Merkez, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

KKTC HAVA SAHASI İHLAL EDİLİNCE TÜRK F-16'LARI HAVALANDI

DMM tarafından yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026 tarihinde yaşanan olayın detayları paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etti.

Bu gelişme üzerine, KKTC’de konuşlu bulunan ve A/R (Alarm/Reaksiyon) nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kalkış yaptı.

DMM Açıklaması: "Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır."

6 HAZİRAN'DAKİ UÇUŞLAR HAVA KUVVETLERİ FESTİVALİ KAPSAMINDAYDI

Açıklamada, iddialara konu olan bir diğer tarih olan 6 Haziran 2026 tarihindeki uçuş hareketliliğine de açıklık getirildi. Bu tarihteki uçuşların, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 115’inci Kuruluş Yıldönümü ve Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu festival uçuşlarının tamamının 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edildiği ve Yunanistan hava sahasının herhangi bir şekilde ihlal edilmediği vurgulandı.

"ULUSLARARASI MANİPÜLASYON VE PROVOKASYONA İTİBAR ETMEYİN"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasının sonunda asılsız iddiaların amacına dikkat çekerek kamuoyunu uyardı. DMM, "Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.