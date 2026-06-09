Malatya’da iş arayan, KPSS puanını değerlendirmek ve adliyelerde güvenceli bir geleceğe adım atmak isteyen vatandaşlar için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adli ve idari yargı teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 7 bin 615 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak bu dev alımda, başvurular elektronik ortamda başladı. Malatya'daki adayların mağduriyet yaşamaması için başvuru süreciyle ilgili bilmesi gereken çok kritik detaylar bulunuyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın açıkladığı listeye göre Türkiye genelinde adliye binalarının yükünü sırtlayacak şu unvanlarda istihdam sağlanacak:

5 bin 259 Zabıt Kâtibi

Bin 041 Mübaşir

485 Hizmetli

479 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

153 Şoför

54 Aşçı

Teknisyen Kadroları: 32 Elektrik, 22 Bilgisayar, 16 İnşaat, 14 Mobilya, 55 Tesisat ve İklimlendirme, 5 Makine Teknisyeni.

MALATYALI ADAYLAR İÇİN KRİTİK TEK TERCİH UYARISI!

Malatya adliyesi veya çevre illerdeki komisyonları hedefleyen adayların sadece bir unvan ve bir adalet komisyonu için başvuru yapma hakkı var. "Şansımı hem kâtiplikte hem mübaşirlikte deneyeyim" diyen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Bu nedenle Malatyalı iş arayanların, puanlarına ve yeteneklerine en uygun tek bir kadroya odaklanması gerekiyor.

KPSS PUAN ŞARTI KAÇ?

Alımlarda 2024 KPSS puanı esas alınacak. Taban puanlar kadrolara göre değişiklik gösteriyor:

Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve hizmetli/destek personeli kadroları için en az 70 KPSS puanı,

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için ise en az 60 KPSS puanı şartı aranıyor.

KÂTİPLİK İÇİN 3 DAKİKADA 90 KELİME SINAVI NE ZAMAN?

Zabıt kâtipliğini hedefleyen Malatyalı gençleri zorlu bir pratik sınavı bekliyor. Adayların bilgisayar başında 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi yanlışsız ve tekrarsız yazması gerekecek.

Uygulamalı sınava girecek adaylar Temmuz ayında ilan edilecek.

Büyük heyecana sahne olacak uygulama sınavı ise 1 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

SÖZLÜ SINAVLAR VE KAZANANLARIN BELİRLENMESİ

Sadece kâtipler değil; mübaşir, güvenlik ve teknisyen adayları da dahil olmak üzere tüm kadrolar için sözlü sınav süreci 22 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Mülakatta adaylara mesleki bilginin yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel kültür ile kavrama yeteneğini ölçen sorular sorulacak.

Nihai başarı listesi oluşturulurken, adayın KPSS puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması alınacak.

SON GÜN NE ZAMAN? BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 7 Haziran 2026 itibarıyla başlamış olup, 22 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular tamamen Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen adliyeye giderek veya posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.