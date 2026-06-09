Malatya güne nasıl başlayacak, bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son dakika verilerine göre; Malatya il genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın yönü ve bazı ilçelerdeki yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

MALATYA'DA SICAKLIK ZİRVESİ HANGİ İLÇEDE? RÜZGÂR UYARISI!

Bugün Malatya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretse de ilçeler arasındaki sıcaklık farkları dikkat çekiyor. 9 Haziran Salı günü Malatya'nın en sıcak ilçesi 33 derece ile Yazıhan olacak. Yazıhan'ı 32 derece ile Doğanyol ve Pütürge takip edecek. En serin ilçe ise 26 derece ile Kuluncak olarak ölçüldü.

Rüzgâr Kuzeyden Esecek: Meteoroloji uzmanları, rüzgârın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceğini bildirdi. Özellikle açık havada işi olan vatandaşların, gün içinde etkili olabilecek tatlı sert rüzgarlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNİ (9 HAZİRAN 2026)

Malatya'da yaşayan vatandaşların kendi ilçelerini kolayca bulabilmesi için hazırlanan güncel sıcaklık listesi şu şekilde:

Merkez: Parçalı ve az bulutlu (30°C)

Parçalı ve az bulutlu (30°C) Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu (31°C)

Parçalı ve az bulutlu (31°C) Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu (30°C)

Parçalı ve az bulutlu (30°C) Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu (33°C)

Parçalı ve az bulutlu (33°C) Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu (32°C)

Parçalı ve az bulutlu (32°C) Pütürge: Parçalı ve az bulutlu (32°C)

Parçalı ve az bulutlu (32°C) Kale: Parçalı ve az bulutlu (31°C)

Parçalı ve az bulutlu (31°C) Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu (29°C)

Parçalı ve az bulutlu (29°C) Darende: Parçalı ve az bulutlu (30°C)

Parçalı ve az bulutlu (30°C) Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu (29°C)

Parçalı ve az bulutlu (29°C) Arapgir: Parçalı ve az bulutlu (28°C)

Parçalı ve az bulutlu (28°C) Arguvan: Parçalı ve az bulutlu (28°C)

Parçalı ve az bulutlu (28°C) Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu (28°C)

Parçalı ve az bulutlu (28°C) Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu (26°C)

Malatya genelinde hava her ne kadar parçalı bulutlu görünse de, kuzeyden esecek rüzgar özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde açık alanlarda serinlik hissi yaratabilir. Gün içinde dışarıda uzun süre kalacak vatandaşlarımızın özellikle Yazıhan ve Doğanyol gibi 32-33 dereceyi görecek sıcak ilçelerimizde ise 11.00 - 16.00 saatleri arasında direkt güneş ışığından kaçınmaları önerilir.