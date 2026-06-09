9 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı: 5 üniversiteye personel alımı ve kritik yönetmelik değişiklikleri!

9 Haziran 2026 tarihli ve 33275 sayılı Resmi Gazete bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda, akademik kariyer hedefleyen binlerce adayı ilgilendiren personel alım ilanlarının yanı sıra kamu personeli ve askeri öğrencileri yakından ilgilendiren önemli yönetmelik değişiklikleri yer aldı.

İşte 9 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları, atama ilanları ve tüm detaylar...

5 ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Bugünkü Resmi Gazete ilanlar bölümünde 5 büyük üniversitenin öğretim üyesi ve akademik personel alımı yapacağı duyuruldu. Kadro açan ve başvuru süreci başlayan üniversiteler şunlar oldu:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Mudanya Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adayların başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihlerini ilgili üniversitelerin personel daire başkanlıkları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

ÇEVRE BAKANLIĞI VE JANDARMA YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞTİ

Yürütme ve idare bölümünde kamu çalışanlarını doğrudan etkileyen kritik yönetmelik güncellemeleri yayımlandı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bu değişiklik, bakanlık personelinin tayin ve rotasyon süreçlerini doğrudan etkileyecek.

Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bu değişiklik, bakanlık personelinin tayin ve rotasyon süreçlerini doğrudan etkileyecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: Akademiye ait Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yeterlilik Sınavı Yönetmeliği olmak üzere 3 kritik yönetmelikte güncelleme yapıldı.

Akademiye ait Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yeterlilik Sınavı Yönetmeliği olmak üzere 3 kritik yönetmelikte güncelleme yapıldı. TMMOB: Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

YARGI VE FİNANS KARARLARI

Günün öne çıkan diğer kararlarında ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne ait bir emsal karar ile Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri Resmi Gazete'nin ilan kısmında standart olarak yer aldı.