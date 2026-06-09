Malatya şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında 9 Haziran 2026 Salı günü kentin birçok noktasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. FEDAŞ (Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, özellikle merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt'taki yoğun nüfuslu mahalleler uzun süre elektriksiz kalacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına cihazlarını koruma altına alması ve planlamalarını bu saatlere göre yapması öneriliyor.

9 HAZİRAN 2026 MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTE

Aşağıdaki tablodan ilçe, mahalle ve kesinti saatlerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Battalgazi (13:00 - 17:30)

B. Hüseyinbey Mah.

Kernek Mah.

Fırat Mah.

Hasan Varol Mah.

İstiklal Mah.

Saray Mah.

Üçbağlar Mah.

Zafer Mah.

Akpınar Mah.

Başharık Mah.

Battalgazi (Diğer Saatler)

09:00 - 16:00: Yıldıztepe Mah.

Yıldıztepe Mah. 09:00 - 17:00: Meydanbaşı Mah.

Yeşilyurt

09:00 - 13:00: Bentbaşı Mah.

Bentbaşı Mah. 09:00 - 17:00: Salköprü Mah.

Salköprü Mah. 09:00 - 16:00: Duruldu Mah., Fatih Mah., Çayırköy Mah., İkizce Mah., Kuşdoğan Mah.

Hekimhan (09:00 - 17:00)

Çulhalı Mah.

Güvenç Mah.

Basak Mah.

Doğanşehir (09:00 - 15:00)

Küçüklü Mah.

Battalgazi (13:00 - 17:30)

B. Hüseyinbey Mah.

Kernek Mah.

Fırat Mah.

Hasan Varol Mah.

İstiklal Mah.

Saray Mah.

Üçbağlar Mah.

Zafer Mah.

Akpınar Mah.

Başharık Mah.

Battalgazi (Diğer Saatler)

09:00 - 16:00: Yıldıztepe Mah.

Yıldıztepe Mah. 09:00 - 17:00: Meydanbaşı Mah.

Yeşilyurt

09:00 - 13:00: Bentbaşı Mah.

Bentbaşı Mah. 09:00 - 17:00: Salköprü Mah.

Salköprü Mah. 09:00 - 16:00: Duruldu Mah., Fatih Mah., Çayırköy Mah., İkizce Mah., Kuşdoğan Mah.

Hekimhan (09:00 - 17:00)

Çulhalı Mah.

Güvenç Mah.

Basak Mah.

Doğanşehir (09:00 - 15:00)

Küçüklü Mah.