Malatya’da yatırımcıların ve altın almayı düşünen vatandaşların gözü kulağı Malatya Kuyumcular Odası’ndan (MKO) gelecek canlı fiyatlara çevrildi. 9 Haziran 2026 Salı sabahı itibarıyla ons altının 4 bin 335 Dolar seviyesinde işlem görmesi, yerel piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan tetikledi. Malatya'da çeyrek altın, yarım altın, Ata lira ve 22 ayar bilezik fiyatlarında hareketlilik zirve yaptı. İşte Malatya Kuyumcular Odası'nın tavsiye edilen canlı altın alış ve satış fiyat listesi...

9 HAZİRAN 2026 MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ:

Gram Altın (24 Ayar): Alış 6.410 TL | Satış 6.600 TL

Alış 6.410 TL | Satış 6.600 TL Çeyrek Altın: Alış 10.330 TL | Satış 10.780 TL

Alış 10.330 TL | Satış 10.780 TL Yarım Altın: Alış 20.660 TL | Satış 21.560 TL

Alış 20.660 TL | Satış 21.560 TL Ata Lira: Alış 42.500 TL | Satış 44.350 TL

Alış 42.500 TL | Satış 44.350 TL Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 103.300 TL | Satış 107.800 TL

Alış 103.300 TL | Satış 107.800 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5.870 TL | Satış 6.300 TL

Alış 5.870 TL | Satış 6.300 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.610 TL

Not: Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan bu fiyatlar piyasa koşullarına göre gün içinde değişiklik gösterebilir