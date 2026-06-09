Malatya’da 9 Haziran 2026 Salı günü acil ilaç arayan vatandaşlar için nöbetçi eczane listesi netleşti. Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan verilere göre, bu gece sabah ilk ışıklarına kadar kesintisiz hizmet verecek olan eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

DAMLA ECZANESİ Adres: Müjde Hastanesi Yanı Telefon: 0422 324 91 05 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

NEZİH ECZANESİ Adres: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı Telefon: 0422 321 44 93 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

ÖNEN ECZANESİ Adres: Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camisi Arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı Telefon: 0546 433 66 37 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANESİ

YEŞİLYURT ECZANESİ Adres: Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası Yanı) Telefon: 0539 326 44 74 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANESİ

ATALAN ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı - Battalgazi / Malatya Telefon: 0534 337 04 44 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



Listemizde yer alan eczanelerin konumlarına ve telefon numaralarına tıklayarak doğrudan yol tarifi alabilir veya eczaneyle iletişime geçebilirsiniz. Acil şifalar dileriz.