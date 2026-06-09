Malatya genelinde 9 Haziran 2026 Salı günü uygulanacak resmi namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı en güncel verilere göre şu şekildedir:

İmsak Saati: 03.07

03.07 Güneş Vakti: 04.56

04.56 Öğle Ezanı: 12.33

12.33 İkindi Ezanı: 16.26

16.26 Akşam Ezanı: 19.56

19.56 Yatsı Ezanı: 21.37

BORÇLU OLARAK ÖLEN KİMSENİN BORCU NASIL ÖDENİR?

İslam dininde kul hakkı ve ibadet sorumlulukları üzerinde titizlikle durulmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, üzerinde borçla vefat eden kişilerin durumuna ve bu borçların nasıl tasfiye edilmesi gerektiğine dair resmi fetvasını yayınladı.

Diyanet’in açıklamasına göre borçlar; Allah’a karşı olan borçlar ve kullara karşı olan borçlar olmak üzere iki ana kısma ayrılıyor.

1. ZEKÂT, ORUÇ VE HAC GİBİ "ALLAH HAKKI" OLAN BORÇLAR NE OLUR?

Bir kimse hayattayken zekat, oruç, hac, adak veya kefaret gibi ibadet doğumlu borçlarını ödemekle mükelleftir. Eğer kişi bu sorumluluklarını yerine getiremeden vefat edecekse, bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir.

MİRASÇILARIN ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hanefî mezhebine göre; eğer ölen kişi vasiyet bıraktıysa, mirasçıların (vârislerin) bu vasiyeti terekenin (bıraktığı mirasın) üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Eğer ölen kişinin vasiyeti yoksa, mirasçıların bu borçları mirastan ödemesi zorunlu olmamakla birlikte, ödemeleri dini açıdan tavsiye edilir.

2. "KUL HAKKI" OLAN BORÇLAR MİRASTAN NASIL ÖDENİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kullara ait borçların ödenmesinin önemini sıklıkla vurgulamıştır. Hatta bir kişinin borçlu olarak Allah’ın huzuruna çıkmasını ağır bir günah olarak nitelemiş ve ölen kişinin ruhunun, borcu ödenene kadar bağlı kalacağını bildirmiştir.

Dinimize göre kul haklarında, hak sahibi affetmedikçe kimse affedilemez. Bu nedenle süreç şu şekilde işler:

ÖLEN KİŞİNİN MİRASI NASIL PAYLAŞTIRILIR? (SIRALAMA)

1.Teçhiz ve Tekfin:İlk Aşama.

Ölen kişinin cenaze masrafları (yıkama, kefenleme, defnedilme) bıraktığı maldan karşılanır.

2.Kullara Olan Borçların Ödenmesi:İkinci Aşama.

Cenaze masraflarından geri kalan maldan, ölen kişinin kullara (şahıslara veya kurumlara) olan tüm borçları kapatılır. Kur'an-ı Kerim'deki Nisa Suresi 11. ayete göre borçlar, miras paylaşımından önce gelir.

3.Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi:Üçüncü Aşama.

Borçlar ödendikten sonra kalan malın üçte birini geçmeyecek şekilde, ölen kişinin (varsa) dini veya dünyevi vasiyetleri yerine getirilir.

4.Miras Paylaşımı: Son Aşama.

Tüm bu işlemler bittikten sonra geriye kalan net mal (tereke), mirasçılar arasında hukuki oranlarına göre paylaştırılır.

Eğer ölen kişinin bıraktığı miras (tereke), borçlarının tamamını ödemeye yetmiyorsa; eldeki mal, alacaklıların alacakları oranında bölüştürülerek tasfiye edilir.