Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen hırsızlık olayları jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı.
Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde bir şantiye alanında 2 iş yerinden hırsızlık ile haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları yaşandı. Olayların ardından çalışma başlatan JASAT ekipleri, titiz takip sonucu hırsızlık olaylarının failini tespit etti.
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Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan adli aramada yaklaşık 400 bin TL değerinde inşaat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: MHA