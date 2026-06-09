Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen hırsızlık olayları jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı.

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde bir şantiye alanında 2 iş yerinden hırsızlık ile haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları yaşandı. Olayların ardından çalışma başlatan JASAT ekipleri, titiz takip sonucu hırsızlık olaylarının failini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan adli aramada yaklaşık 400 bin TL değerinde inşaat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.