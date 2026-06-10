Yargı camiasının ve atama bekleyen adayların gözü kulağı gece yarısı Resmi Gazete’deydi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı, mesleğe ilk adımı atacak olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararnamesini 10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen heyecanlı ad çekme (kura) işleminin ardından görev yerleri netleşen 11 Cumhuriyet savcısı adayı ve 3 hâkim adayı için yeni dönem resmen başladı.

İŞTE 10 HAZİRAN HSK ATAMA KARARI İSİM VE GÖREV YERİ LİSTESİ

Büyük ajansların "Atama yapıldı" diyerek geçiştirdiği, Resmi Gazete’de ilan edilen 14 kişilik listenin öne çıkan isimleri ve yeni görev yerleri şu şekilde şekillendi:

Semih Arslan: İstanbul Cumhuriyet Savcılığına (Listenin en dikkat çeken atamalarından biri oldu)

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına Tuğçe Dinç: Hınıs Cumhuriyet Savcılığına

Hınıs Cumhuriyet Savcılığına Emre Pınar: Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına Serhat Sunca: Kadirli Cumhuriyet Savcılığına

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına Harun Akçılgın: Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına

Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına Muhammed Tayyib Aydın: Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına Furkan Katırcı: Balıkesir Hâkimliğine

Balıkesir Hâkimliğine Gülzar Akgündüz: Hatay Hâkimliğine

Hatay Hâkimliğine Abdullah Özkur: Gülnar Hâkimliğine

Süreç Nasıl İşleyecek? Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararla birlikte çiçeği burnunda hâkim ve savcıların görevlerine önümüzdeki günlerde hızlıca başlaması bekleniyor.