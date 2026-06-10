Malatya'da güne altın fiyatlarını sorgulayarak başlayan yatırımcılar ve vatandaşlar için hareketlilik başladı. Küresel piyasalarda ons altının seyri yerel piyasayı doğrudan etkilerken, Malatya Kuyumcular Odası (MKO) 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahı saat 08:15 itibarıyla canlı fiyat listesini güncelledi.

İşte Malatya'daki kuyumcularda anlık olarak geçerli olan alış ve satış fiyat listesi:

10 HAZİRAN 2026 MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.190 TL | Satış 6.420 TL

Alış | Satış Çeyrek Altın: Alış 9.960 TL | Satış 10.420 TL

Alış | Satış Yarım Altın: Alış 19.920 TL | Satış 20.840 TL

Alış | Satış Ata Lira: Alış 40.980 TL | Satış 42.870 TL

Alış | Satış 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.690 TL | Satış 6.140 TL

Alış | Satış Cumhuriyet 2.5: Alış 99.600 TL | Satış 104.200 TL

Alış | Satış 14 Ayar Altın: Alış 3.490 TL (Satış fiyatı anlık olarak işlem görmemektedir)

PİYASANIN DİĞER ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:

Ons Altın: 4.179 dolar

4.179 dolar MKO-A Gösterge Fiyatı: 6 bin 299,91 ₺

Malatya genelinde altın piyasasındaki bu hareketliliğin, gün içerisindeki gelişmelere bağlı olarak yön değiştirebileceği belirtiliyor.