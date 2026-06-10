Malatya genelinde 10 Haziran 2026 Çarşamba günü uygulanacak resmi namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekildedir:

İmsak Saati: 03.07

03.07 Güneş Vakti: 04.56

04.56 Öğle Ezanı: 12.33

12.33 İkindi Ezanı: 16.25

16.25 Akşam Ezanı: 19.56

19.56 Yatsı Ezanı: 21.37

DİYANET AÇIKLADI YETKİLİ MAKAMDA BULUNANLARIN HEDİYE KABUL ETMESİ CAİZ MİDİR?

İslam dini, insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırması için hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hediyeleşin ki aranızdaki sevgi artsın" buyurarak bu güzel adeti övmüştür. Ancak iş "kamu görevi", "yetkili makam" ve "makam gücü" noktasına geldiğinde İslam hukuku çok sert sınırlar çizmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde merak edilen "Müdür, amir ya da yetkili bir memur hediye alabilir mi?" sorusuna resmi fetvasıyla açıklık getirdi.

O GÖREVE GELMEDEN ÖNCE ARANIZDA HEDİYELEŞME VAR MIYDI?

Diyanet'in fetvasındaki en kritik sınır, kişinin bulunduğu makamdır. Yapılan resmi açıklamaya göre; yetkili makamlarda bulunan kişilerin, bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme âdeti olmayan kişilerden her ne ad altında olursa olsun; hediye ve bağış kabul etmeleri caiz değildir.

Açıkça Uyarıldı: Rüşvet Değerlendirilebilir! Fıkıh kaynaklarına (el-Hidâye ve el-İhtiyâr) dayandırılan fetvada, görev başladıktan sonra dışarıdan gelen bu tarz hamlelerin doğrudan rüşvet olarak değerlendirilebileceğinin altı çizildi.

"BABASININ EVİNDE OTURSA O HEDİYE VERİLİR MİYDİ?"

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) bu konuda çok sert uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Diyanet, fetvasında şu çarpıcı hadis-i şeriflere yer verdi:

"Yetkililerin aldığı hediyeler, ganimetten aşırmak (yani kamu malını zimmetine geçirmek) gibidir." (Beyhakî)

Yine Resûlullah (s.a.s.), zekât toplamakla görevlendirdiği bir devlet memurunun kendine hediye aldığını işittiğinde, tarihe geçen şu soruyu sormuştur:

"Benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki: 'Bu zekât malıdır; bu da bana hediye edilmiştir.' demektedir! Bu kişi babasının (yahut anasının) evinde oturup kalsa, acaba kendisine hediye verilir miydi? Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz o maldan bir şey alırsa kıyamet gününe o malı boynunda taşıyarak gelecektir." (Buhârî, Müslim)

Diyanet’in bu fetvası, dinimizde kul hakkına ve kamuda liyakate verilen önemi bir kez daha ortaya koyarken; hak ihlali içeren, makam gücüyle elde edilen hiçbir hediyenin İslam'da yerinin olmadığını net bir şekilde gösterdi.