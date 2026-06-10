Malatya genelinde sağlık sorunu yaşayan ve acil ilaç temin etmesi gereken vatandaşlar arama motorlarında "Malatya bu gece hangi eczane nöbetçi?" sorusunun yanıtını arıyor. Malatya Eczacı Odası tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahına kadar kesintisiz hizmet verecek olan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki nöbetçi eczanelerin listesini, telefon numaralarını ve açık adreslerini sizler için derledik. İşte acil durumlarda hayat kurtaracak o liste...

BATTALGAZİ NÖBETÇİ ECZANELERİ

NİSA ECZANESİ Adres: Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu - Battalgazi Telefon: 0422 321 11 14 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

NURETTİN TAY ECZANESİ Adres: Gazi İlkokulu Karşısı Atatürk Evi Altı Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16 - Battalgazi Telefon: 0422 322 05 62 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANELERİ

BADE ECZANESİ Adres: Tecde Mah. Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü Kozluk Sok. No: 2/B - Yeşilyurt / Malatya Telefon: 0422 336 44 36 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

YENİPETEK ECZANESİ Adres: Ankara Asfaltı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı - Yeşilyurt Telefon: 0422 212 18 12 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANESİ

MENENGİÇ ECZANESİ Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No: 85 Menengiç Eczanesi Battalgazi / Malatya Telefon: 0422 999 10 23 Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

