Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yarın (10 Haziran Çarşamba) geniş kapsamlı ve uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yapılan planlı kesinti duyurusunun ardından, etkilenecek mahallelerdeki vatandaşların şimdiden hazırlık yapması gerekiyor. Kesintilerin sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak olması ve bazı bölgelerde akşam 17:00’ye kadar sürecek olması nedeniyle yetkililer; başta iletişim aksaklıkları yaşanmaması adına "telefonlarınızı şarj edin" uyarısında bulundu.

HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK? (10 HAZİRAN SAAT LİSTESİ)

Bulutlu Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti)

09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti) Çolaklı Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti)

09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti) Kapıkaya Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti)

09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti) Sevildağ Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti)

09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti) Yeniköy Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti)

09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti) Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti)

09:00 - 17:00 saatleri arasında (8 saat kesinti) Hasırcılar Mahallesi: 09:00 - 16:00 saatleri arasında (7 saat kesinti)

KESİNTİ ÖNCESİ VATANDAŞLARIN YAPMASI GEREKENLER

Tam 8 saat sürecek bu kesinti, günlük yaşamı ve özellikle evden çalışanları doğrudan etkileyecek. Mağduriyet yaşamamak adına Malatyalıların alması gereken önlemler şunlar:

Hassas Cihazları Fişten Çekin: Kombi, buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi şebeke dalgalanmalarından etkilenebilecek cihazları kesinti saatinden hemen önce prizden çıkarın. Şarj Gruplarını Doldurun: Kesinti süresince dünyayla bağınızın kopmaması için cep telefonlarınızı ve varsa taşınabilir şarj cihazlarınızı (powerbank) bu geceden doldurun. Gıda Güvenliğine Dikkat: Kesinti süresince buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarını çok sık açmamaya özen gösterin; böylece içerideki soğuk hava 8 saate kadar korunabilir.

Fırat EDAŞ yetkilileri, çalışmaların öngörülen süreden önce bitmesi halinde mahallelere elektriğin ilan edilen saatten daha erken verilebileceğini de bültenine ekledi. Vatandaşlar anlık durum sorgulaması için Alo 186 arıza hattını kullanabilirler.