Türkiye genelinde adalet teşkilatında görev almaya hazırlanan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının atama süreci tamamlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura seçimi (ad çekme) sonuçları netleşti. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan atamalara ilişkin kararname, 10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Karar tarihi ve numarası "08.06.2026 – 1223" olarak belirlenen atama listesinde, mesleğe adım atacak çok sayıda Cumhuriyet savcısı ve hakim adayının sicil numaraları, isimleri ve yeni görev yerleri detaylı bir şekilde yer aldı. Yayımlanan listenin ilk sıralarında yer alan bazı isimler ve görevlendirildikleri adliyeler şu şekilde sıralandı:
Harun Akçılgın: Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı
Semih Arslan: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Tayyib Aydın: Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
Mert Çetin: Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı
Furkan Katırcı: Bahçesaray Hâkimliği
Musa Kubilay Kınacı: Şiran Cumhuriyet Savcılığı
Mahir Tuncel: Başkale Cumhuriyet Savcılığı
Gülizar Akgündüz: Hatay Hâkimliği
Samet Bayraktar: Aybastı Cumhuriyet Savcılığı
Bedirhan Çakır: Alucra Cumhuriyet Savcılığı
Tuğçe Dinç: Hınıs Cumhuriyet Savcılığı
Abdullah Özkur: Gölhisar Hâkimliği
Emre Pınar: Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
Serhat Sunca: Kadirli Cumhuriyet Savcılığı