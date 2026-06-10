Türkiye genelinde adalet teşkilatında görev almaya hazırlanan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının atama süreci tamamlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura seçimi (ad çekme) sonuçları netleşti. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan atamalara ilişkin kararname, 10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Karar tarihi ve numarası "08.06.2026 – 1223" olarak belirlenen atama listesinde, mesleğe adım atacak çok sayıda Cumhuriyet savcısı ve hakim adayının sicil numaraları, isimleri ve yeni görev yerleri detaylı bir şekilde yer aldı. Yayımlanan listenin ilk sıralarında yer alan bazı isimler ve görevlendirildikleri adliyeler şu şekilde sıralandı:

Harun Akçılgın: Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı

Semih Arslan: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Tayyib Aydın: Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

Mert Çetin: Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı

Furkan Katırcı: Bahçesaray Hâkimliği

Musa Kubilay Kınacı: Şiran Cumhuriyet Savcılığı

Mahir Tuncel: Başkale Cumhuriyet Savcılığı

Gülizar Akgündüz: Hatay Hâkimliği

Samet Bayraktar: Aybastı Cumhuriyet Savcılığı

Bedirhan Çakır: Alucra Cumhuriyet Savcılığı

Tuğçe Dinç: Hınıs Cumhuriyet Savcılığı

Abdullah Özkur: Gölhisar Hâkimliği

Emre Pınar: Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

Serhat Sunca: Kadirli Cumhuriyet Savcılığı