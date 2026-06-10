Malatya’da bir apartmanın çatısında meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle yaşanan olay sonrası apartman sakinleri deprem olduğunu düşünerek binadan çıktı.

Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Arap Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay sonrası apartman sakinleri deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alırken, apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek kapatıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda vatandaşların bina dışında bekleyişi sürerken, apartmanda yapılacak teknik kontrollerin ardından binanın akıbetinin netleşeceği öğrenildi.