Battalgazi Belediyesi, ilçede yürüttüğü temizlik faaliyetlerini sürdürürken, kritik müsabaka öncesinde stadyumda da detaylı bir temizlik çalışması yaptı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya Yeşilyurtspor’un 3. Lig’e yükselme yolunda Silifke Belediyespor ile oynayacağı play-off ilk maçı öncesinde Malatya Stadyumu’nda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Tribünlerden saha kenarına kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarla stadyum müsabakaya hazır hale getirildi.

Ekipler, stadyum çevresi, tribünler, yürüyüş alanları ve saha kenarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yoğun kullanım alanlarında süpürme ve atık toplama işlemleri titizlikle yürütülürken, tribünlerde biriken çöpler de ekipler tarafından toplanarak alan düzenli hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte hem sporcuların hem de taraftarların daha temiz ve düzenli bir ortamda karşılaşmayı takip edebilmesi amaçlanıyor. Battalgazi Belediyesi ekiplerinin, kentte düzenlenen etkinlikler öncesinde benzer temizlik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.