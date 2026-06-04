Malatya’da çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sıfır atık farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi, yine ses getiren bir organizasyona imza attı. Battalgazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yıl boyunca okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri, Çevre Haftası’na özel düzenlenen muhteşem bir Çevre Festivali ile taçlandırıldı.

Öğrencilerin çevre ve geri dönüşüm temalı harika çalışmalarını sergilediği festivale, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da katılarak çocukların çevre hassasiyetine ortak oldu.

MİNİKLERİN PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Festival kapsamında Kazım Karabekir İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Altıncağ Anaokulu öğretmenleri ile öğrencileri tarafından uzun süredir hazırlığı yapılan gösteriler sahnelendi. Minik öğrencilerin sahnelediği çevre temalı gösteriler ve tiyatro performansları, alanı dolduran izleyicilerden yoğun ilgi gördü ve büyük alkış topladı.

Festival alanında kurulan atölyeler ise tam anlamıyla bir geri dönüşüm ve bilim yuvasına dönüştü. Katılımcılar; Botanik Market, Atık Kıyafet Detoksu, Baskı Atölyesi, Atıktan Bilime ve “Gelecek Rüzgârla Esiyor” rüzgâr gülü atölyelerinde hem eğlendi hem de sıfır atık uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

"ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR"

Program alanındaki stantları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çevre konusundaki duyarlılıklarından dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. Başkan Taşkın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘’Burada sergilenen çalışmalar bizleri gerçekten mutlu etti. Çocuklarımızın çevre konusunda gösterdiği duyarlılık, ortaya koyduğu emek ve yetenek geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bu nedenle öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve her zaman yanlarında olan velilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasını çok önemsiyoruz. Daha temiz bir dünya, daha temiz bir Türkiye, daha temiz bir Malatya ve Battalgazi için çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi büyük önem taşıyor. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak çevre konusunda yürütülen çalışmalara destek vermeyi ve bu alandaki farkındalığı artırmayı sürdüreceğiz. Okullarımız ve ailelerimizle iş birliği içerisinde çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki temiz çevre; sağlık, huzur ve yaşam kalitesi demektir."

FESTİVALDEN RENKLİ KARELER VE ÇEVRE HEDİYELERİ

Katılımcıların yoğun ilgisiyle adeta bayram havasında geçen Çevre Festivali, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik mesajlarla tamamlandı. Etkinliklerin sonunda, festivale renk katan ve stantları ziyaret eden öğrencilere ile vatandaşlara çevreye duyarlılığı teşvik edecek çeşitli hediyeler takdim edildi.