Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okul binalarının dezenfeksiyonu ve salon düzenlemeleri için 12 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verileceğini açıkladı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalarda, sınav merkezi olarak kullanılacak okullar baştan aşağı dezenfekte edilerek öğrencilerin hijyenik ve uygun koşullarda sınava girmesi sağlanacak.

LGS SINAV TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ? İŞTE YENİ SINAV TARİHİ VE SAATLERİ

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı ilan edilen LGS merkezi sınavının tarihi, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı maçın bitiş saatinin sınavla çakışması nedeniyle bir gün öne alınmıştı.

Yeni Sınav Tarihi: 13 Haziran Cumartesi

1. Oturum Başlangıcı: 09.30

2. Oturum Başlangıcı: 11.30

Malatya ve Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde öğrenciler iki oturum halinde geleceğini şekillendirecek ter dökecek.

MALATYA’DA LGS ADAYLARINA ÜCRETSİZ BESLENME PAKETİ SÜRPRİZİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ilk kez uygulanacak olan "Beslenme Paketi" desteğinin detaylarını paylaştı. Malatya'da da başvuru esnasında velileri tarafından talepte bulunulan öğrencilere, sınav arasındaki dinlenme süresinde özel bir paket dağıtılacak.

BESLENME PAKETİNİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su.

Bakan Tekin, alerji durumları ve veli tercihleri nedeniyle paket içeriğinin önceden açıklandığını belirterek, Türkiye genelinde öğrencilerin yüzde 91'inin bu paketi talep ettiğini vurguladı. Ayrıca, beslenme paketi talep eden öğrenciler ile etmeyen öğrencilerin farklı salonlarda veya binalarda sınava alınacağı bildirildi.

SINAVA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede toplam 1 milyon 22 bin 658 aday bu büyük maratonda yarışacak. Deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya'da da sınav binaları öğrencilerin en konforlu şekilde sınav atlatabilmesi için Cuma günkü arada tamamen hazır hale getirilecek.