Malatya genelinde yaz sıcakları etkisini iyice artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle yağış anında hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkabilecek kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olması istenirken, Malatya'nın 14 ilçesindeki sıcaklık haritası da netleşti.

İLÇE İLÇE MALATYA HAVA DURUMU LİSTESİ

İşte Malatya'da en yüksek sıcaklığın beklendiği ilçelerden başlayarak ilçe ilçe 11 Haziran hava durumu listesi:

Doğanyol: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Yazıhan: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Battalgazi: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Kale: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Merkez: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Pütürge: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Darende: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Akçadağ: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Arguvan: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Hekimhan: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Arapgir: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Doğanşehir: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık Kuluncak: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C

RÜZGÂR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak meteoroloji uzmanları, yerel yağış geçişleri anında rüzgârın hızının 40 ila 60 km/saat hıza ulaşabileceğini bildirdi. Ani rüzgâr ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı Malatyalıların tedbirli olması gerekiyor.

Malatya'da termometrelerin 34 dereceyi göstereceği bu günlerde, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın güneş ışınlarının en dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını tavsiye ediyoruz.