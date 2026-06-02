Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanan Hanbeyoğlu Caddesi, artık eski, engebeli ve dar görüntüsünden tamamen uzak. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının sıfırdan yapıldığı cadde, hem sürücüler hem de yayalar için yeniden inşa edildi.

İşte Hanbeyoğlu Caddesi'nin Yeni Teknik Özellikleri:

Yol Uzunluğu: 1.500 metre (1.5 kilometre) uzunluğunda bir hat.

Şerit Düzeni: Ulaşımı rahatlatmak amacıyla 2 gidiş, 2 geliş şeklinde modern yol ağı.

Yaya Konforu: Yayaların güvenle yürüyebileceği, 3 metre genişliğinde toplam 5 bin 500 metrekare modern kaldırım.

Sanat Yapıları: Yolun ömrünü uzatacak ve güvenliği artıracak tüm sanat yapıları ve çevre düzenlemeleri eksiksiz tamamlandı.

Özellikle cadde üzerinde yer alan düğün salonlarının oluşturduğu yoğun trafik yükü, yeni şerit düzenlemesiyle birlikte tamamen ortadan kaldırıldı.

"EN UFAK YAĞMURDA SU BİRİKİYORDU”

Caddenin eski çilesini en iyi bilen bölge esnaflarından Hacı Ramazan Oğuzbey, yapılan çalışmaların ardından derin bir nefes aldıklarını belirtti. Oğuzbey, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmadan önce burada birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorduk. Su giderleri işlevini göremediğinden en ufak bir yağmur yağdığında her yer su doluyordu, sıkıntı hat safhadaydı. Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmaları yaparak bu büyük sorunu çözdü. Yolumuzun eski halinden eser kalmadı. Şimdi çok daha güzel bir yola kavuştuk. Sami Er Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun."

"SAMİ ER BAŞKANIMA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Mahalledeki değişimin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin ise,

"Orduzu Mahallemizde bulunan Hanbeyoğlu Caddesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmaları da hızla bitirildi. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim"

dedi.